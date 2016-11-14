Парубий предложил коалиции и оппозиции подписать Акт безопасности и ответственности

После жестокого избиения Олега Ляшко спикер парламента увидел в Украине возможность молдавского сценария.

Парубий увидел в Украине угрозу молдавского сценария Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Радыпредложил лидерам парламентских фракций подписать Акт безопасности и ответственности.

Парубий призвал политические силы, "которые являются государственными, независимо от того, находятся они в коалиции или в оппозиции, продемонстрировать обществу и нашим внешним партнерам, несмотря на наши имеющиеся разногласия в экономических, в социальных вопросах единство в вопросах безопасности"

Несмотря на тактические разногласия, сказал Парубий, политические силы остаются едиными в стратегических вопросах. "Мы едины в вопросах безопасности государства: экономическом, милитарном, энергетическом, гуманитарном и информационном", - подчеркнул он.

Парубий подчеркнул: "Мы не должны дать ни малейшего шанса тем, кто хочет вернуть страну назад, независимо от того, как они себя называют и какие у них политические флаги".

Комментируя жестокое избиение председателем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко лидера фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, Парубий сказал:

"Это все происходит в наше время, когда нашу воюющую страну пытаются уничтожить изнутри. Вы посмотрите на наших ближайших соседей, посмотрите на Молдову, где вчера одержал победу пророссийский кандидат. Какое его первое обращение? Досрочные выборы. Много лет Молдова шла к тому, чтобы появилось проевропейское большинство в парламенте. Как только появилась проевропейское большинство, страна была брошена в пучину дестабилизации, добились досрочных выборов... и страну вернули на совсем другой вектор".

Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу главу фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко.