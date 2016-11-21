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Парубий предложил Эрдогану продолжить блокаду оккупированного Крыма

21 ноября в 16:32

Сохранение блокады Крыма является одним из важных этапов деоккупации полуострова.

Парубий Эрдоган
Парубий обсудил с Эрдоганом крымских татар
Сайт Верховной Рады Украины
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщил спикер украинского парламента, во время "конструктивной и стратегической" встречи обсуждались вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества двух государств.

"Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Обсудили положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

"Турция - стратегический партнер Украины", - добавил Парубий.

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Как сообщалось, в рамках визита Парубия 19-21 ноября в Турцию запланирована его встреча со вселенским патриархом Варфоломеем. Спикер украинского парламента рассчитывает на поддержку вселенского патриарха Варфоломея в вопросе создания автокефальной Украинской православной церкви.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Парубий Турция
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