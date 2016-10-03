Парубий попросил у Порошенко новых кандидатов в члены ЦИК

Внесенные президентом кандидатуры не находят достаточного количества голосов в парламенте, и создался правовой вакуум.

Рада уволила старых членов ЦИК, а новых назначить не может Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен обратиться к Петру Порошенко с предложением внести новые кандидатуры в члены Центральной избирательной комиссии.

"Я буду сегодня обращаться к президенту Украины с предложением перевнести представление относительно членов Центральной избирательной комиссии, проведя предварительно консультации с лидерами фракций для того, чтобы мы смогли прийти к решению, которое позволит нам избрать новый состав ЦИК", - сказал Парубий на заседании согласительного совета.

Спикер парламента подчеркнул, что вопрос назначения членов ЦИК затянулся.

"Так выглядит сейчас, что представление, которое было направлено в Верховную Раду, на сегодня не имеет достаточного количества голосов для принятия. Как я уже неоднократно говорил, мы можем уволить старый состав ЦИК и не назначить новый, и возникнет правовой вакуум", - отметил он.

Напомним, что в начале июня президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.

Подробнее о кандидатах в члены Центризбиркома читайте в статье координатора ОПОРЫ Ольги Айвазовской "ЦИК: история перезагрузки" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".