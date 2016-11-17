Парубий попросил у генпрокурора дополнительные материалы на Новинского

Регламентный комитет затребовал у Луценко дополнительные материалы на Новинского. Спикер парламента поддержал депутатов.

Парубий обратился к Луценко и Регламентному комитету относительно Новинского Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер парламента Андрей Парубий призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко как можно скорее направить в Раду дополнительные материалы к представлению на снятие неприкосновенности с народного депутата("Оппозиционный блок").

"Вчера мы стали свидетелями того, что Регламентный комитет не смог принять решение и вынести на голосование (в зал парламента) представление генерального прокурора", - сказал он.

Парубий напомнил, что 24 ноября истекает срок, отведенный Регламентному комитету на принятие решения.

"Я призываю генерального прокурора как можно скорее предоставить дополнительные материалы на рассмотрение Регламентного комитета. И я даю поручение Регламентному комитету после того, как поступит ответ от генерального прокурора, безотлагательно собраться для принятия решения", - сказал он.

16 ноября Регламентный комитет парламент отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства.

Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.