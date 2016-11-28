Парубий не видит законных оснований для досрочных парламентских выборов

Верховная Рада сейчас работает так, как не работала много лет до того, уверен Парубий.
"В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления внеочередных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживают", - сказал Парубий во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Вильнюсе.
Он уверен, что во время последних митингов в Киеве "оплата за участие в митингах дискредитировала само событие"
По словам спикера парламента, "попытка поднять людей на третий Майдан - это желание популистов использовать недовольство в обществе, а также внешнее воздействие на дестабилизацию Украины изнутри".
"Парламент сейчас работает так, как не работал много лет до того", - добавил Парубий.
Напомним, что очередные выборы в Верховную Раду должны состояться осенью 2019 года.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", роспуск парламента и назначение новых выборов в Верховную Раду поддерживают 45% опрошенных, не поддерживают 42%, не определились – 13%. Самая высокая поддержка досрочных выборов на Юге (55%) и Востоке (47%). Несколько ниже в Центре – 44%, наименьшая на Западе – 39%. Самые высокие ожидания относительно перевыборов среди приверженцев "Оппоблока" (78%) и партии "За Життя" (71%).ZN.UA