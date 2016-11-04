Парубий направил представление ГПУ на Новинского в Регламентный комитет

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В парламент поступило представление на Новинского. Сам бывший регионал полетел в Грецию - на Афон.

Пока в Раде решают процедурные вопросы, православный Новинский уже собрался на Афон Оппозиционный блок

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

"Только что получил представление от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Как всегда, безотлагательно направил на рассмотрение Регламентного комитета ВРУ", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

Спикер парламента также разместил фотографию представления Генеральной прокуратуры за подписью генпрокурора Юрия Луценко.

3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сам Вадим Новинский заявил, что планирует лететь в Грецию – на Афон, но пообещал вернуться в Украину.

Как известно, во время Революции Достоинства Владимир Новинский пытался убедить экс-президента Виктора Януковича не применять силу против участников Евромайдана, а также организовывал его встречи с оппозиционными политиками, в том числе, с лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.

В то же время, ГПУ не располагает доказательствами причастности экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина и городского головы Геннадия Кернеса к избиению активистов Евромайдана в Харькове 1 марта 2014 года. Председатель Департаманта спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что у следствия есть факты о причастности Добкина и Кернеса к организации "Антимайдана", однако в прокуратуре не нашли в этих действиях состава преступления.