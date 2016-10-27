Партия "Блок Петра Порошенко" проведет съезд 29 октября

Повестка дня съезда партии пока неизвестна, но перед съездом она будет утверждена.

Члены президентской партии соберутся в субботу Блок Петра Порошенко

Политическая партия "Блок Петра Порошенко" намерена провести съезд в субботу, 29 октября.

"В субботу планируется съезд. Окончательная повестка дня будет утверждена завтра", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", член одноименной партии Ирина Фриз.

По данным последнего опроса КМИС рейтинг партии БПП несколько вырос. В сентябре на нее были готовы проголосовать 14,5% граждан Украины.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81% граждан, "Самопомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.