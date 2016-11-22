Партии БПП, "Батькивщина" и "Оппоблок" имеют примерно одинаковые рейтинги – Центр Разумкова

Данные опросов двух уважаемых центров – КМИС и Центра Разумкова - существенно различаются. Но оба дают более 5% партии "За життя".

В каждом соцопросе до сих пор неизвестная партия Рабиновича-Мураева берет штурмом 5%-ный барьер Василий Артюшенко, ZN.UA

В случае проведения досрочных парламентских выборов в Верховную Раду прошли бы шесть партий, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, больше всего голосов получили бы следующие политические силы: партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (13,3% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), "Батькивщина" (12,2%), "Оппозиционный блок" (10,6%).

За "Самопомомич" готовы проголосовать 8,9%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" – 6,3%, за партию "За життя" -5,1%, за партию "Гражданская позиция" – 4,2%, за ВО "Свобода" – 3,1%. Остальные политические силы набрали бы меньше 3% голосов избирателей каждая.

Исследования Центром Разумкова проведено с 4 по 9 ноября 2016 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что 22 ноября КМИС обнародовал результаты своего исследования, согласно которым партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" имеет 19,1% поддержки и опережает партию "Блок Петра Порошенко" (13,2%) и "Оппозиционный блок" (10,1%).

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.

Очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.