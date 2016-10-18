Парламенты Украины, Литвы и Польши примут заявление по трагическим событиям середины ХХ века

Виновником трагедии народов Восточной Европы назовут российский империализм.

Парламенты Украины, Литвы и Польши готовят обвинительный акт российскому империализму Василий Артюшенко, ZN.UA

Парламенты Украины, Польши и Литвы в четверг, 20 октября, примут совместное заявление по событиям времен Второй мировой войны, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Это произойдет синхронно с принятием соответствующего заявления и в парламенте Польши, и в парламенте Литвы, в котором будет совместно указано, кто был виновником трагедии на наших землях в середине прошлого века", - сказал спикер журналистам.

При этом спикер Верховной Рады добавил: "Мы укажем, что (виновник трагедии) российский империализм, который и на сегодняшний день проводит имперскую политику, которую проводил и в прошлом веке".

Напомним, что дискуссии о трагических событиях середины ХХ века обострились после того, как 22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".

24 августа президент Украины Петр Порошенко предложил польскому президенту Анджею Дуде и дальше использовать формулу "прощаем и просим прощения". В ответ Дуда заявил о намерении продолжить диалог по вопросу совместных страниц истории и выйти на решение до конца года.