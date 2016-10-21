Парламенты Украины и Польши приняли совместную декларацию памяти и солидарности

Документ поддержали 243 украинских и 367 польских депутатов.

Рада и Сейм осудили имперские претензии России Национальная академия наук Украины

В четверг, 20 октября, Верховная Рада Украины и Сейм Польши синхронно проголосовали за совместную

Документ поддержали 243 украинских и 367 польских депутатов, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В декларации подчеркивается, что Украина и Польша пережили трагедии из-за имперской политики России, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Речи Посполитой нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

В документе также осуждается современная агрессия Кремля против Украины, оккупация украинской территории и указывается на необходимость бороться за ее освобождение.

Ранее предполагалось, что Сейм Литвы также синхронно проголосует за декларацию. Однако, как пояснила председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, сейчас полномочия литовского парламента закончились, а новоизбранный приступит к работе лишь во второй половине декабря. Гопко также выразила уверенность, что принятие декларации положительно повлияет на развитие политики ЕС в отношении России, сообщает "Украинская правда".

Спикер Андрей Парубий назвал принятую декларацию ответом на "неоимперские претензии президента РФ Владимира Путина".

"Эта декларпация – пример совместной оценки прошлого наших народов. Когда мы указываем на причины, а не на последствия трагических событий на наших землях… Это ответ на агрессию России против Украины. Агрессию против всего свободного мира", – написал Парубий на своей странице в Facebook вечером в четверг.

Напомним, что дискуссии о трагических событиях середины ХХ века обострились после того, как 22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".

24 августа президент Украины Петр Порошенко предложил польскому президенту Анджею Дуде и дальше использовать формулу "прощаем и просим прощения". В ответ Дуда заявил о намерении продолжить диалог по вопросу совместных страниц истории и выйти на решение до конца года.