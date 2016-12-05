Парламенту предлагают упростить получение разрешения на арест депутатов

Соответствующие проекты законов подготовил аппарат Верховной Рады и фракция "Самопомич".

Парубий попросил председателей фракций рассмотреть эти законопроекты Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на согласительном совете парламента призвал фракции рассмотреть законопроекты, которые призваны упростить получение разрешения на арест или взятия под стражу народных депутатов.

"На прошлой неделе поступили документы из Генеральной прокуратуры по делу народного депутата Вадима Новинского. Я еще раз призываю регламентный комитет поскорее принять решение, чтобы мы могли как можно скорее на этой неделе поставить на повестку дня и рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата", – сказал он, передает "Украинская правда".

Парубий добавил, что соответствующие проекты законов подготовил аппарат Верховной Рады и фракция "Самопомич.

"Прошу всех глав фракций рассмотреть эти законопроекты, чтобы мы смогли упростить эту процедуру, которая занимает много времени, и очень часто через эту бюрократическую препону слишком много времени проходит от представления генерального прокурора до решения Верховной Рады", – подчеркнул председатель парламента.

По словам Парубия, он надеется, что главы фракций смогут высказать свои предложения по этому поводу.

Ранее сообщалось, что регламентный комитет Верховной Рады в среду, 16 ноября, отложил принятие решения о снятии депутатской неприкосновенности с члена парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.

Подробнее о перспективах упрощения Верховной Радой Украины регламента снятия депутатской неприкосновенности читайте в статье Романа Семенухи "Снятие депутатской неприкосновенности: выход есть" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".