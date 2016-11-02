Парламентский комитет предложил ввести санкции против Медведчука и Фирташа

В список санкций вошли Дерипаска, Ротенберг, Фирташ, Григоришин, Медведчу и другие граждане РФ и Украины.
Проектом постановления предлагается утвердить и внести на рассмотрение СНБО предложения о санкциях за создание угроз национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности.
В дополнении к проекту постановления прилагается список лиц, в отношении которых вводятся санкции: это российские политики и бизнесмены Александр Бабаков, Александр Катунин, Виктор Нусенкис, Константин Малофеев, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Игорь Кесаев, Семен Могилевич, Франц Клинцевич.
Кроме того, в списке указаны украинские бизнесмены и политики Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Виктор Медведчук, Рамзан Цицулаев.
Авторы постановления предлагают применить к указанным лица такие ограничительные меры, как блокирование активов, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины.
Напомним, что 31 октября вступил в силу указ президента о продлении на год, а также о расширении санкций. В санкционный список, введенный Украиной в 2015 году, дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,