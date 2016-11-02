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Парламентский комитет предложил ввести санкции против Медведчука и Фирташа

2 ноября в 19:28

В список санкций вошли Дерипаска, Ротенберг, Фирташ, Григоришин, Медведчу и другие граждане РФ и Украины.

Медведчук
Украинские депутаты намерены ввести санкции против друзей Путина
http://ipress.ua/
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять постановление №5274 о персональных санкциях в отношении граждан Украины и Российской Федерации.

Проектом постановления предлагается утвердить и внести на рассмотрение СНБО предложения о  санкциях за создание угроз национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности.

В дополнении к проекту постановления прилагается список лиц, в отношении которых вводятся санкции: это российские политики и бизнесмены Александр Бабаков, Александр Катунин, Виктор Нусенкис, Константин Малофеев, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Игорь Кесаев, Семен Могилевич, Франц Клинцевич.

Кроме того, в списке указаны украинские бизнесмены и политики Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Виктор Медведчук, Рамзан Цицулаев.

Авторы постановления предлагают применить к указанным лица такие ограничительные меры, как блокирование активов, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины.

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Напомним, что 31 октября вступил в силу указ президента о продлении на год, а также о расширении санкций. В санкционный список, введенный Украиной в 2015 году, дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги санкции постановление нация
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1 комментарий
  • Валерій Щербина Сегодня, 19:58 Я что-то не понял... "...создание угроз национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности" - так это уголовное преступление. Какие в жопу санкции к таким лицам - здесь чистый криминал и нары... Ответить Цитировать Пожаловаться
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