Парламентский комитет предложил ввести санкции против Медведчука и Фирташа

В список санкций вошли Дерипаска, Ротенберг, Фирташ, Григоришин, Медведчу и другие граждане РФ и Украины.

Украинские депутаты намерены ввести санкции против друзей Путина http://ipress.ua/

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять постановление №5274 ов отношении граждан Украины и Российской Федерации.

Проектом постановления предлагается утвердить и внести на рассмотрение СНБО предложения о санкциях за создание угроз национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности.

В дополнении к проекту постановления прилагается список лиц, в отношении которых вводятся санкции: это российские политики и бизнесмены Александр Бабаков, Александр Катунин, Виктор Нусенкис, Константин Малофеев, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Игорь Кесаев, Семен Могилевич, Франц Клинцевич.

Кроме того, в списке указаны украинские бизнесмены и политики Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Виктор Медведчук, Рамзан Цицулаев.

Авторы постановления предлагают применить к указанным лица такие ограничительные меры, как блокирование активов, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины.

Напомним, что 31 октября вступил в силу указ президента о продлении на год, а также о расширении санкций. В санкционный список, введенный Украиной в 2015 году, дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.