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Парцхаладзе ушел с поста первого замглавы Киевской ОГА

3 ноября в 07:56

Парцхаладзе будет "двигаться дальше".

Парцхаладзе
president.gov.ua

Первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе покинул занимаемый пост, сообщил он вечером в среду, 2 ноября.

"Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы КОГА", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, настало время "двигаться дальше" и он "готов применить накопленный опыт для дальнейшего реформирования страны".

Напомним, 28 октября президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской ОГА.

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