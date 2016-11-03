Парцхаладзе ушел с поста первого замглавы Киевской ОГА

Парцхаладзе будет "двигаться дальше".

Первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе покинул занимаемый пост, сообщил он вечером в среду, 2 ноября.

"Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы КОГА", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, настало время "двигаться дальше" и он "готов применить накопленный опыт для дальнейшего реформирования страны".

Напомним, 28 октября президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской ОГА.