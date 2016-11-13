Основным путем развала дела "черной кассы" ПР может стать давление на экспертов – Трепак

Материалы "черной бухгалтерии" регионалов могут быть полностью дискредитированы при помощи "нужных" результатов почерковедческой экспертизы.
Как отметил Трепак в комментарии для ZN.UA, одними из самых удобных мишеней для политического влияния являются экспертные учреждения и отдельные специалисты, задействованные в проведении почерковедческих экспертиз.
"Политическое влияние может оказываться как непосредственно на органы, проводящие расследование в этом деле, так и на институты, причастные к расследованию. Скажем, на экспертные учреждения и конкретных экспертов, проводящих почерковедческие экспертизы, чтобы добиться нужного вывода экспертизы относительно определенных лиц, делавших записи и ставивших подписи в материалах "черной бухгалтерии" ПР. Достаточно, чтобы эксперт дал вывод, что идентичность подписи или почерка установить невозможно. А дальше — уже дело техники",– отметил экс-замглавы СБУ.
По его словам, несмотря на то, что результаты почерковедческой экспертизы – это лишь один из многих источников доказательств, на них можно будет базировать юридические решения о выводе тех или иных лиц из-под уголовной ответственности.
"Что-то мне подсказывает, что такой путь может быть одним из основных в "захоронении" этого дела. По меньшей мере относительно ключевых фигурантов, которые были и остаются влиятельными в украинской политике", – подчеркнул Трепак.
Он также допустил, что при помощи "нужных" экспертных заключений, общество начнут убеждать в том, что дальнейшее расследование бесперспективно, поскольку возможности получить убедительные доказательства на основе документов нет.
"Таким образом, материалы "черной бухгалтерии" ПР будут полностью дискредитированы", – заключил Трепак.
Напомним, Виктор Трепак ушел с поста главы управления "К" СБУ в связи с несогласием с методами тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Позже он окончательно покинул ряды СБУ. Именно Трепак передал в НАБУ львиную долю материалов т. н. "черной бухгалтерии" Партии регионов – на 2 млрд долларов.
Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA