Основным путем развала дела "черной кассы" ПР может стать давление на экспертов – Трепак

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Материалы "черной бухгалтерии" регионалов могут быть полностью дискредитированы при помощи "нужных" результатов почерковедческой экспертизы.

Трепак назвал один из самых вероятных сценариев развала дела "черной бухгалтерии" ПР

Давление на экспертные учреждения, ведущие следственные действия по делу "" Партии регионов, может оказаться одним из основных путей его развала в интересах влиятельных политических лиц страны, заявил экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, ранее передавший документы "черной кассы" в НАБУ.

Как отметил Трепак в комментарии для ZN.UA, одними из самых удобных мишеней для политического влияния являются экспертные учреждения и отдельные специалисты, задействованные в проведении почерковедческих экспертиз.

"Политическое влияние может оказываться как непосредственно на органы, проводящие расследование в этом деле, так и на институты, причастные к расследованию. Скажем, на экспертные учреждения и конкретных экспертов, проводящих почерковедческие экспертизы, чтобы добиться нужного вывода экспертизы относительно определенных лиц, делавших записи и ставивших подписи в материалах "черной бухгалтерии" ПР. Достаточно, чтобы эксперт дал вывод, что идентичность подписи или почерка установить невозможно. А дальше — уже дело техники",– отметил экс-замглавы СБУ.

По его словам, несмотря на то, что результаты почерковедческой экспертизы – это лишь один из многих источников доказательств, на них можно будет базировать юридические решения о выводе тех или иных лиц из-под уголовной ответственности.

"Что-то мне подсказывает, что такой путь может быть одним из основных в "захоронении" этого дела. По меньшей мере относительно ключевых фигурантов, которые были и остаются влиятельными в украинской политике", – подчеркнул Трепак.

Он также допустил, что при помощи "нужных" экспертных заключений, общество начнут убеждать в том, что дальнейшее расследование бесперспективно, поскольку возможности получить убедительные доказательства на основе документов нет.

"Таким образом, материалы "черной бухгалтерии" ПР будут полностью дискредитированы", – заключил Трепак.

Напомним, Виктор Трепак ушел с поста главы управления "К" СБУ в связи с несогласием с методами тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Позже он окончательно покинул ряды СБУ. Именно Трепак передал в НАБУ львиную долю материалов т. н. "черной бухгалтерии" Партии регионов – на 2 млрд долларов.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".