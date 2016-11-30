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Опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма 9

30 ноября в 22:51

Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Путин и Шойгу
Кремль заявил о готовности атаковать подразделения ВСУ на территории Украины
ТАСС
Министерство обороны Российской Федерации в письме, адресованном военному атташату посольства Украины в Москве, сообщило о намерениях сбивать украинские ракеты вблизи анексированного Крыма, а также готовности атаковать подразделения ВСУ, совершившие их пуск.

"Министерство обороны РФ предупреждает, что при обнаружении стартовавших ракет в указанном районе они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. В случае если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в данном районе территории РФ (на суше, на море и в воздушном пространстве), будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска", – сказано в документе, опубликованном "Украинской правдой" вечером в среду, 30 ноября.

ljryub
Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA
Украинская правда

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

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Ранее ZN.UA  со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ. 

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.  В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявилчто Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.   

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы. 

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
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Тэги КРым ВСУ учения РФ Украина
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9 комментариев
  • Tom Nyton Сегодня, 01:16 жирик уже за двенадцать часов в варшаве... і купається в океані... а єрдогана в жопу цілує -даже не в пупок...а жрать хочеться..і на мерседес жопу посадить- правда "вова"?.... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Игорь Борисенко Сегодня, 00:01 Вовочка просто хочет посмотреть получится ли сбить наши ракеты. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • 19kacha81 Вчера, 23:59 Странно, из-под Гуково в 2014-м российские грады палили по Украине безо всяких бумажек. В августе того же 2014 заходили целыми бригадами на территорию сопредельного государства и тоже безо всяких бумажек обходились. А сейчас что, обосрались? Что то измельчала армия РФ за два года, скулят как паршивая [цензура] в подворотне. Ответить Цитировать
  • Олег Маслов Вчера, 23:43 ща петя побежить плакаться европе! И так все время,хочет чужими руками,рассею "одолеть"!..
    Flint Grenkov Вчера, 23:58
    че ее "долеть"... она саму себя доедает без соли)))
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  • lyodya Вчера, 23:41 А правда, що яйценюк з родиною втік до америки і там накупив купу нерухомості за отримані майдануті гроші?
    Flint Grenkov Сегодня, 00:00
    правда. только не яценюк, а катасонова. и не на деньги майдана, а на деньги "поцреотов". ну и то, что ты умрешь от рака - тоже правда.
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  • Vita Losenkina Вчера, 23:34 Ну и кто мешает украинской стороне написать такую же хрень в ответ?!
    ПТН ХЛО Сегодня, 00:27
    А зачем с поцами бумажками обмениваться? Начнём учения, а там посмотрим чего эта бумага стоит.
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