Опубликован список кандидатов на пост главного люстратора Украины

Документы для участия в конкурсе подали десять человек.

Всего в списке кандидатов на должность главного люстратора десять человек rian.com.ua

Министр юстиции Павел Петренко опубликовал список десяти кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации.

"С момента объявления конкурса на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации одной из приоритетных задач Министерства юстиции является проведение этого отбора максимально публично и прозрачно… Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что Минюсту "крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет".

Кроме того, Петренко подчеркнул, что никаких своих кандидатов у них нет. Всего в списке десять человек, указаны их место работы и образование.

"Если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, мы будем проводить еще один конкурс", - пообещал министр.

6 декабря Минюст объявил конкурс на главного люстратора Украины. На подачу документов у соискателей на эту должность было 30 дней.