Опубликован список кандидатов на пост главного люстратора Украины

Документы для участия в конкурсе подали десять человек.
"С момента объявления конкурса на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации одной из приоритетных задач Министерства юстиции является проведение этого отбора максимально публично и прозрачно… Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг", - написал он на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что Минюсту "крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет".
Кроме того, Петренко подчеркнул, что никаких своих кандидатов у них нет. Всего в списке десять человек, указаны их место работы и образование.
"Если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, мы будем проводить еще один конкурс", - пообещал министр.
6 декабря Минюст объявил конкурс на главного люстратора Украины. На подачу документов у соискателей на эту должность было 30 дней.ZN.UA