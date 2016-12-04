Онищенко пошел на сделку с американским правосудием, чтобы его не выдали Украине – адвокат

Беглый депутат передал "компромат" на президента Порошенко как американским, так и российским спецслужбам.
"Главный фигурант и мой клиент реально пошел на сделку. По его мнению, с правительством США. Это его право и выбор. И тут общество должно это понимать, раз такая возможность дана, то почему не воспользоваться опытом Павла Лазаренко. Суть проста, "я вам материалы на президента Украины, а вы мне, дорогие американцы, гарантии, что меня в рамках газового дела НАБУ и САП беспокоить не будет, как и в деле о подкупе депутатов", – написал Цыганков на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 декабря.
По словам адвоката, фигурантам "газового дела", которыенаходятся под стражей в Украине, теперь предстоит самостоятельно определиться со свойе позицией.
"Удивительно, наверное чувствовать людям команды, что они все это время сидели в СИЗО и верили, только для того, чтобы основной фигурант определился, что пора компромат выбрасывать и сообщить о том, что он уже давно передан в США", – отметил Цыганков.
Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.
В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.
Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.
Подробнее о "записях Онищенко" и последствиях их передачи иностранным спецслужбам читайте в статье Юлии Мостовой "Ныряют все!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA