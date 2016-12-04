Онищенко пошел на сделку с американским правосудием, чтобы его не выдали Украине – адвокат

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Беглый депутат передал "компромат" на президента Порошенко как американским, так и российским спецслужбам.

Адвокат Онищенко дал понять, что его клиент "кинул" остальных фигурантов "газового дела" equestrian.ru

Народный депутат от "Воли народа", который скрывается от украинского правосудия за границей, решил пойти на сделку с властями США, чтобы избежать выдачи Украине, сообщил его адвокат Андрей Цыганков.

"Главный фигурант и мой клиент реально пошел на сделку. По его мнению, с правительством США. Это его право и выбор. И тут общество должно это понимать, раз такая возможность дана, то почему не воспользоваться опытом Павла Лазаренко. Суть проста, "я вам материалы на президента Украины, а вы мне, дорогие американцы, гарантии, что меня в рамках газового дела НАБУ и САП беспокоить не будет, как и в деле о подкупе депутатов", – написал Цыганков на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 декабря.

По словам адвоката, фигурантам "газового дела", которыенаходятся под стражей в Украине, теперь предстоит самостоятельно определиться со свойе позицией.

"Удивительно, наверное чувствовать людям команды, что они все это время сидели в СИЗО и верили, только для того, чтобы основной фигурант определился, что пора компромат выбрасывать и сообщить о том, что он уже давно передан в США", – отметил Цыганков.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о "записях Онищенко" и последствиях их передачи иностранным спецслужбам читайте в статье Юлии Мостовой "Ныряют все!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".