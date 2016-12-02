Онищенко передал россиянам "компромат" на Порошенко

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Беглый депутат дал интервью российскому телеканалу "Россия 1".

Онищенко публично обвиняет Порошенко в коррупции Влад Содель / Апостроф

Народный депутат, который скрывается от украинского правосудия в Лондоне, передал российским властям записи, якобы сделанные им во время разговоров с президентом Петром Порошенко.

"Онищенко дал интервью российскому федеральному каналу "Вести". Свои "пленки" он также передает россиянам. Именно этим он дискредитировал информацию, которой располагает", – сообщила журналист "5 канала" Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 2 декабря.

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Онищенко заявил, что президент Порошенко якобы совершал подкуп депутатов для принятия Верховной Радой необходимых решений.

"Деньги Порошенко передавал в Администрации президента, непосредственно этим занимался начальник его охраны. Ему только приносили отчеты: сколько депутатов, какие голосования, потом в комнате начальника охраны передавали эти сумки. Много было решений: назначение генпрокурора, снятие генпрокурора, назначение нового генпрокурора, снятие неугодного руководителя СБУ Валентина Наливайченко, судебная реформа", – утверждает разыскиваемый по подозрению в совершении экономических преступлений Онищенко.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".