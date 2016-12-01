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Онищенко не смог получить американскую визу – СМИ

1 декабря в 19:40

США могут обладать на депутата компрометирующей информацией. 

Александр Онищенко
Онищенко не дали американскую визу
efu.org.ua

Беглый народный депутат от фракции "Воля народа" Александр Онищенко не смог получить американскую визу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических структурах. 

По его словам, это свидетельствует об отношении к депутату официальных властей США. 

"У Онищенко нет американских визы, видимо потому, что американские власти обладают информацией, которая его компрометирует", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о передаче депутатом властям США компромата на президента Украины Петра Порошенко.

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Как сообщалось, беглый народный депутат Украины Александр Онищенко, подозреваемый в организации преступной схемы по хищению газа, заявил, что передал властям США компромат на президента Петра Порошенко. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги депутат власть США Онищенко Порошенко Украина президент агентство виза
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