Олланд заявил о многочисленных трудностях в решении вопроса разведения сторон в Донбассе

Вопрос безопасности стоит в основе всего успеха в выполнении Минских соглашений.

Олланд заявил о трудностях с разведением войск

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе.

"С точки зрения безопасности, речь идет об отводе вооружений, разведение военных сил. Мы видим, что у нас еще есть много трудностей на этом пути", - заявил Олланд в ночь на четверг, 20 октября на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по результатам встречи "Нормандской четверки" в Берлине, сообщает УНИАН.

"Главная наша мысль в том, что надо выполнять Минские соглашения", - подчеркнул. Олланд добавил, что вопрос безопасности является главным. В частности, президент Франции сказал, что "вопрос безопасности стоит в основе всего успеха в выполнении Минских соглашений". "Мы будем прилагать усилия для того, чтобы добиться выполнения Минских соглашений", - отметил Олланд.

Как сообщалось, что на этой же пресс-конференции Меркель заявила, что по итогам встречи "Нормандской четверки" "не стоит ожидать чуда, но мы (участники встречи – ред.) достигли определенного прогресса".

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.