Олланд указал на слишком медленный прогресс по украинскому вопросу

Французский президент при этом заверил, что готов в любой момент вместе с Ангелой Меркель собрать встречу в "нормандском формате".

Олланд считает, что достижение прогресса по разрешению украинского вопроса продвигается слишком медленно Сайт президента Франции

Президент Франции Франсуа Олланд заявил во вторник, 11 октября, что достижение прогресса по разрешению украинского вопроса продвигается слишком медленно.

"Что до минских договоренностей, прогресс очень медленный. Я совместно с (канцлером ФРГ Ангелой – ред.) Меркель готов в любой момент собрать встречу в "нормандском формате", - заявил он в Страсбурге.

Сообщалось, что во Франции не уверены в том, состоится ли саммит "нормандской четверки" 19 октября. Для проведения такого саммита нужен "реальный прогресс" по ключевым вопросам.

Сообщалось, что Украина хочет на встрече "нормандской четверки" принять дорожную карту выполнения Минских соглашений.

Ранее посол РФ Александр Орлов заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в Берлине по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит 19 октября стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.