Олланд неофициально рассказал, как создавался "Нормандский формат" – СМИ

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Идею президента Франции поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что оба понимали, что "американцы вряд ли будут довольны".

Первое историческое фото лидеров "Нормандской четверки" elysee.fr

Во Франции опубликована книга журналистов Le Monde, которая основывается на многолетних неофициальных разговорах с президентом Франции Франсуа Олландом. Книга содержит также фрагменты, посвященные украинско-российскому конфликту, в том числе – рассказ о том, как был создан "Нормандский формат".

Олланд рассказал, что идея четырехсторонних переговоров принадлежала именно ему, а также что Путин не сразу дал согласие на такую встречу. "Я поговорил об этом с Меркель, и она сказала, что прекрасно меня понимает, даже если американцы вряд ли будут довольны…", - рассказывал он журналистам Le Monde.

В конце концов, после нескольких раундов переговоров, все стороны согласились встретиться в замке Бенувиль, сообщает Radio France Internationale.

25 мая, когда Порошенко избирают президентом, Олланд приглашает и его тоже. "Затем я звоню Путину, чтобы сказать: "Вуаля, я вас предупреждаю, что пригласил Порошенко". В ответ "царь мечет молнии": "Означает ли это, что я не должен приезжать, что вы не хотите меня видеть?" — спрашивает Путин. "Нет, совсем нет. Я пригласил Порошенко, но планируется обед и встреча. Возможно даже — контакт с Порошенко…", — отвечает Олланд. "А… Ладно, мне надо подумать", — говорит Путин, "застигнутый врасплох предложением французского президента".

Олланд приглашает "двух славянских врагов" в замок Бенувиль (Нормандия) на "импровизированный разговор". "Путин и Порошенко, боясь подвоха, держатся настороженно. В большом зале замка царит чрезвычайно напряженная атмосфера": "Путин смеряет холодным взглядом великана Порошенко", вызывая опасения Меркель за ход переговоров, которые еще даже не успели начаться.

"Путин и Порошенко ведут себя настороженно. В большом зале замка царит очень напряженная атмосфера", - передают авторы описание встречи. Как выяснилось, на тех переговорах в июне 2014 года было сделано первое совместное фото президентов Порошенко и Путина, которое нигде не публиковалось в течение более чем 2 лет (эта фотография останется в архивах Елисейского дворца и будет опубликована только в августе 2016 года).

Инициатором фотографирования стала канцлер Ангела Меркель, которая хотела этим "разрядить обстановку". Утверждается также, что это фотографирование лишь усугубило атмосферу, поскольку Путин изначально был против фотофиксации их встречи.

"Чувствовалось, что Путин вел жесткую игру, а Порошенко, который не имел президентского опыта, кажется, испытывал физический страх", - рассказал Олланд журналистам свои впечатления от встречи.

Президент Франции признал, что практические договоренности на той встрече не были достигнуты, но он считает ее успешной, поскольку был установлен контакт между лидерами враждующих стран. "Да, это был удачный ход", — вспоминает Олланд "без ложной скромности".

Олланд начал ту историческую беседу. Обратившись к Порошенко с призывом прекратить военную операцию на востоке его страны, а к Путину — с требованием оказать влияние на пророссийских сепаратистов, Олланд призвал обе стороны начать мирные переговоры под эгидой ОБСЕ.

Путин не соглашается, но выражает готовность "сохранить нормальные отношения с Украиной": при условии, что Киев гарантирует платежи за российский газ. Порошенко в ответ требует признания выборов в Украине и отказа Путина от применения силы для "защиты русскоязычного населения" [на востоке Украины]… "Путин раздражается", желая заверить собравшихся в том, что не может контролировать действия сепаратистов.

Впрочем, в рассказе об олландовской миротворческой миссии не упоминается о том, что уже в июле в небе над Донбассом сепаратисты собьют пассажирский "Боинг" (на борту которого летело 298 пассажиров), еще через месяц начнется "ударное августовское наступление" с участием российских десантников, а вообще за следующие два с лишним года в этой войне погибнут более 10 тысяч человек.

Также в книге приводятся размышления Олланда о том, что Украине могут предоставить летальное вооружение и принять в состав НАТО, но неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он делал данное предположение.

Возможно, уверенность Олланда держится на предположении, что Путин должен руководствоваться прагматическими соображениями:

"Я думаю, интерес Путина состоит в том, чтобы продемонстрировать прозорливость, успокоить игру, прикарманить то, что он уже взял (Крым) и больше там /в Украине/ ничего не делать", — сказал Олланд авторам книги. И добавил: "Если он там еще что-нибудь сделает, тогда будут еще санкции, Украине поставят оружие, и она войдет в НАТО".