Олланд и Меркель не договорились с Путиным о саммите "Нормандской четверки" в Берлине

В правительстве ФРГ увязали проведение саммита с прогрессом в реализации Минских договоренностей.

Лидеры Франции, Германии и России пообщались по телефону tvc.ru

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин во время телефонного разговора в среду, 12 октября, не смогли согласовать дату саммита лидеров стран

Как сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, проведение такой встречи зависит от прогресса в исполнении Минских соглашений

"С момента подписания Минских соглашений велись непрерывные и интенсивные переговоры на всех уровнях. Сейчас решение о дате принято не было", – пояснил спикер федерального правительства.

Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд выразил намерение созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы на высшем уровне обсудить возможность проведения встречи в Берлине. Разговор с президентом Украины Петром Порошенко запланирован на четверг, 13 октября.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин дали предварительное согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.