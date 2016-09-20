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Олланд анонсировал новый саммит "нормандской четверки"

20 сентября в 21:08

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России состоится в ближайшие недели.

Порошенко Меркель Олланд Путин нормандская четверка
"Нормандская четверка" может собраться в Берлине
bloknot.ru
Франция и Германия организуют переговоры в "нормандском формате", чтобы избежать возобновления войны в Донбассе, заявил на Генассамблее ООН французский президент Франсуа Олланд.

"Я взял на себя инициативу вместе с канцлером Германии собрать вместе президентов России и Украины в ближайшие недели, чтобы реализовать Минские соглашения", – сказал он.

Олланд считает, что Минский процесс мирного урегулирования – единственная альтернатива новой эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Нормандский формат" в Минске позволил прийти к соглашению. Сегодня мы должны сделать все, чтобы реализовать это соглашение, иначе вновь будет насилие, иначе может возобновиться даже война", – отметил французский президент.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

"Чтобы выйти на эту встречу, нам необходимо увидеть хоть какие-то шаги России, демонстрирующие ее готовность продвигаться вперед: прекратить огонь, отвести свои силы и предоставить доступ ОБСЕ", – сказал Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Олланд переговоры Минск Порошенко Климкин Меркель Путин война
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