Около 80% украинцев недовольны работой Порошенко, Гройсмана и Парубия

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Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины.

Стало известно, что украинцы думают о Порошенко и Гройсмане: ничего хорошего не думают Василий Артюшенко, ZN.UA

Только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.

Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Напомним что согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", только 6% украинцев удовлетворены работой парламентской коалиции, 86% - не удовлетворены.

Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.