Около 80% украинцев недовольны работой Порошенко, Гройсмана и Парубия

Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины.
Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.
Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.
Напомним что согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", только 6% украинцев удовлетворены работой парламентской коалиции, 86% - не удовлетворены.
Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.ZN.UA