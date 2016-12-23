Топ Новости
<
>

Около 80% украинцев недовольны работой Порошенко, Гройсмана и Парубия

23 декабря в 14:36

Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины.

Гройсман Порошенко
Стало известно, что украинцы думают о Порошенко и Гройсмане: ничего хорошего не думают
Василий Артюшенко, ZN.UA
Только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.

Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

1
Социологическая группа "Рейтинг"

Напомним что согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", только 6% украинцев удовлетворены работой парламентской коалиции, 86% - не удовлетворены.

Читайте также: Большинство граждан верят, что Украина станет богатой и процветающей

Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги опрос социология Рада рейтинг
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости