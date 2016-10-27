Оккупированными территориями Донбасса руководят из Ростова, но это не Янукович – Климкин

На территории ОРДЛО нет никаких собственных представителей. Всеми процессами руководят другие люди.

Донецк и Луганск представляют исключительно российские марионетки Сайт СНБО

управляют из Ростова и Москвы, сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В Донецке и Луганске нет отдельных своих представителей. Донецк и Луганск сегодня, то есть и оккупированная часть Донбасса, с точки зрения военной руководится из Ростова, а с точки зрения политической управляется из Москвы. Поэтому никаких отдельных представителей с их заявлениями там нет - там есть только Россия", - сказал он в эфире программы "Левый берег" на канале "24".

Однако, по его словам, когда он говорил про Ростов, то не имел в виду экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

"Там просто российские военные. У них есть там командование, конечно, которое базируется на месте: в Донецке, Луганске и в Ростове", - резюмировал глава МИД.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в сентябре 2016 года, предложение на законодательном уровне признать оккупацию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и изоляцию этих территорий до установления контроля со стороны Украины поддерживают 42,9% респондентов, против этого выступают 31,4%.

По данным опроса, 42,1% граждан поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями ОРДО и ОРЛО (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д) до полного установления Украиной контроля над этими территориями, не поддерживают – 36%.