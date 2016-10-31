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Глава ЦИК Охендовский в декларации указал 310 тысяч гривень зарплаты, автомобиль, часы и запонки

31 октября в 12:05

Глава ЦИК живет на одну зарплату и не имеет недвижимости.

Михаил Охендовский
Охендовский живет на свою зарплату и на доходы жены
cvk.gov.ua

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский в качестве дохода в 2015 году указал 310 тыс. грн зарплаты и 463 грн процентов с банковского вклада, свидетельствует его декларация в реестре.

Также Охендовский задекларировал 205 тыс. грн наличными и $ 43 на банковском счете в "Укргазбанке".

Из недвижимости Охендовский владеет лишь подземной автостоянкой площадью 14,2 кв. м, приобретенной в мае 2001 года за 11,9 тыс. грн. главе ЦИК также принадлежит автомобиль Lexus LX 570 2008 года выпуска.

Кроме того, глава ЦИК задекларировал наручные часы Time Zone 1, приобретенные в 2006 году, охотничий карабин с оптическим прицелом Remington 40-XB, а также ззапонки из драгоценных металлов (две пары). Стоимость их не указана.

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Жена главы ЦИК Екатерина Охендовская в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс грн в качестве "дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью", у нее также есть наличные средства в сумме 200 тыс. грн и $ 125 тыс.

Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициаром сайта "Славпипл".

Также жене главы Центризбиркома принадлежат драгоценности (в основном, кольца), а также картины и иконы. Стоимость их не указана.

Екатерина Охендовская ездит на Nissan Qashqai 2011 года выпуска, котой принадлежит Елене Архиповой.

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Семья Охендовского не владеет квартирами. Однако члены семьи зарегистрированы в квартире его матери Марии Охендовской (Киев, 54 кв. м).

Проживает семья в Горенке, на земельном участке совокупной площадью 978 кв. м в домовладении (не менее двух домов) площадью 240,33 кв. м, которым на 66,67% владеет жена главы ЦИК Екатерина. При этом 120,16 кв м жилья там она приобрела в сентябре 1994 года, еще столько же – в апреле 2004 года. Владельцем остальных 33,33% домовладения является Елена Архипова.

Екатерина Охендовская также является собственницей 100% земельного участка под Киевом площадью 839 кв. м в селене Вишеньки Бориспольского района.

Напомним, что Михаил Охендовский является членом ЦИК еще со времен Виктора Януковича (был избран по кворе Партии регионов). Охендовский является фигурантом расследования дела "черной бухгалтерии" регионалов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Охендовский ЦИК декларация
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