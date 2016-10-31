Глава ЦИК Охендовский в декларации указал 310 тысяч гривень зарплаты, автомобиль, часы и запонки

Глава ЦИК живет на одну зарплату и не имеет недвижимости.

Охендовский живет на свою зарплату и на доходы жены cvk.gov.ua

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский в качестве дохода в 2015 году указал 310 тыс. грн зарплаты и 463 грн процентов с банковского вклада, свидетельствует его декларация в реестре.

Также Охендовский задекларировал 205 тыс. грн наличными и $ 43 на банковском счете в "Укргазбанке".

Из недвижимости Охендовский владеет лишь подземной автостоянкой площадью 14,2 кв. м, приобретенной в мае 2001 года за 11,9 тыс. грн. главе ЦИК также принадлежит автомобиль Lexus LX 570 2008 года выпуска.

Кроме того, глава ЦИК задекларировал наручные часы Time Zone 1, приобретенные в 2006 году, охотничий карабин с оптическим прицелом Remington 40-XB, а также ззапонки из драгоценных металлов (две пары). Стоимость их не указана.

Жена главы ЦИК Екатерина Охендовская в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс грн в качестве "дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью", у нее также есть наличные средства в сумме 200 тыс. грн и $ 125 тыс.

Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициаром сайта "Славпипл".

Также жене главы Центризбиркома принадлежат драгоценности (в основном, кольца), а также картины и иконы. Стоимость их не указана.

Екатерина Охендовская ездит на Nissan Qashqai 2011 года выпуска, котой принадлежит Елене Архиповой.

Семья Охендовского не владеет квартирами. Однако члены семьи зарегистрированы в квартире его матери Марии Охендовской (Киев, 54 кв. м).

Проживает семья в Горенке, на земельном участке совокупной площадью 978 кв. м в домовладении (не менее двух домов) площадью 240,33 кв. м, которым на 66,67% владеет жена главы ЦИК Екатерина. При этом 120,16 кв м жилья там она приобрела в сентябре 1994 года, еще столько же – в апреле 2004 года. Владельцем остальных 33,33% домовладения является Елена Архипова.

Екатерина Охендовская также является собственницей 100% земельного участка под Киевом площадью 839 кв. м в селене Вишеньки Бориспольского района.

Напомним, что Михаил Охендовский является членом ЦИК еще со времен Виктора Януковича (был избран по кворе Партии регионов). Охендовский является фигурантом расследования дела "черной бухгалтерии" регионалов.