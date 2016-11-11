Одесскую ОГА временно возглавила Соломия Бобровская

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Бобровская намерена принять участие в новом политическом проекте Саакашвили, когда на конкурсе выберут нового главу Одесской ОГА.

Руководить Одесской администрацией будет заместительница Саакашвили cis-onu.com

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, которая назначена временной исполняющей обязанности главы ОГА, будет работать на этой должности до декабря.

"Пока не состоялось назначение нового руководителя облгосадминистрации я временно буду осуществлять руководство ОГА. Доводим до конца начатые проекты, готовим область к зиме, планируем бюджет. Но я вхожу в команду Михеила Саакашвили и тоже подам в отставку после официального назначения нового руководства", - отметила Бобровская.

Бобровская добавила, что намерена "принять участие в новом политическом проекте Саакашвили".

7 ноября Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.