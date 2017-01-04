Обвинительный акт в отношении Ефремова направили в суд

ГПУ инкриминирует экс-депутату госизмену и участие в создании террористической организации "ЛНР".

В ближайшее время суд должен начать рассмотрение дела Ефремова по сути УНИАН

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных престпными организациями, ГПУ 4 января направлен в суд обвинительный акт о совершении Ефремов ряда престплений", – сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером в среду.

Как сообщалось, 9 декабря Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины.

24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.