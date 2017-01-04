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Обвинительный акт в отношении Ефремова направили в суд

4 января в 19:26

ГПУ инкриминирует экс-депутату госизмену и участие в создании террористической организации "ЛНР".

Александр Ефремов
В ближайшее время суд должен начать рассмотрение дела Ефремова по сути
УНИАН
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва Александра Ефремова.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных престпными организациями, ГПУ 4 января направлен в суд обвинительный акт о совершении Ефремов ряда престплений", – сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером в среду.

Как сообщалось, 9 декабря Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра  Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена),  ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации),  ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины.

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24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ефремов суд арест ЛНР ГПУ Луценко
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