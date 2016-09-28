Обнародование информации о маршруте "Бука" указывает на причастность РФ к сбитию самолета MH17 - МИД Украины

Сегодняшний отчет JIT подтвердил, что к падению самолета привела ракета "Бука", завезенного из России.

Обнародование предварительного отчета Совместной группы по расследованию катастрофы "Боинга" рейса MH17 указывает на непосредственную причастность России как государства-агрессора к сбитию самолета над Донбассом. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

Обнародование этой информации является важной вехой на пути к конечной цели – привлечения к ответственности всех виновных в сбитии самолета.

Важно, что сегодняшний отчет подтвердил предварительные выводы о том, что падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной зенитно-ракетным комплексом "Бук". В ходе уголовного расследования были рассмотрены и отвергнуты все другие возможные версии причины этой ужасной трагедии.

"Этим положен конец всем попыткам РФ дискредитировать деятельность Совместной следственной группы и результаты расследования через распространение искаженной или сфабрикованной информации", - подчеркивается в заявлении МИД.

В МИД отмечают, что новый и крайне важный элемент сегодняшнего доклада - информация о маршруте, которым "Бук" попал из России на территорию Украины и был вывезен обратно через контролируемый только россиянами и их боевиками участок украинско-российской границы.

"Это еще раз указывает на непосредственную причастность государства-агрессора к сбитию самолета. Расследование в отношении конкретных подозреваемых, цепи подчиненности и передачи команд продолжается с тем, чтобы уже в ближайшее время передать дело на рассмотрение надлежащей судебной инстанции", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Украины отмечает, что для привлечения к ответственности всех виновных в сбитии самолета самым эффективным было бы создать международный трибунал под эгидой СБ ООН. Но поскольку именно РФ стала единственной страной, которая ветировала резолюцию о создании такого трибунала, государства-участники следственной группы продолжат работу по определению механизма привлечения виновных в катастрофе к ответственности.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября 2015 года состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.