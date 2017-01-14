Обама продлил санкции против России за агрессию в отношении Украины

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Действие санкций продлено еще на один год.

Президент США Барак Обама перед уходом в отставку продлил еще на один год действие распоряжения о введении санкций против России за ее агрессию против Украины.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине; угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности этой страны; участвующих в незаконном присвоении активов, так же как и действия и политика Правительства Российской Федерации, в том числе его попытки аннексии Крыма и применения силы в Украине, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркивается в документе, который обнародовал в пятницу Белый дом, передает Укринформ.

В связи с вышеизложенным, как отметил Обама, он принял решение о необходимости "продлить чрезвычайное положение, объявленное Распоряжением 13660 по отношению к Украине".

Как отмечает "Интерфакс", уведомление президента должно быть опубликовано в Федеральном реестре (официальный журнал Федерального правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения) и направлено в Конгресс.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года и предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине", изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ.

Второй "санкционный" указ Обамы (13661) был подписан 16 марта 2014 года, при этом санкции расширялись на ряд российских должностных лиц, которые, по мнению американской стороны, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Третий указ (13662) американский президент подписал 20 марта 2014 года, тогда под санкции попали банк "Россия" и ряд крупных российских бизнесменов. Четвертый указ (13685) от 19 декабря 2016 года ввел экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

Напомним, 1 и 7 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. Санкции наложили на 17 российских и украинских граждан, причастных к террористическим организациям и вооруженной агрессии против Украины, а также более чем на 100 компаний.