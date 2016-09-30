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Обама и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и призвали стороны выполнять "Минск"

30 сентября в 08:55

Обама выразил решительную поддержку продолжающимся усилиям "нормандской группы".

Меркель Обама
Оба лидера призвали стороны продолжать уважать соглашение о прекращении огня
bundeskanzlerin.de
Президент США Барак Обама провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Что касается Украины, президент Обама выразил решительную поддержку продолжающимся усилиям Нормандской группы, во главе с Германией и Францией, которые помогут определить дальнейшие шаги для быстрого и полного осуществления Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Оба лидера призвали стороны продолжать уважать соглашение о прекращении огня, чтобы "начать разведение сил вдоль линии соприкосновения как можно быстрее, и предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта".

Накануне Путин и Меркель согласовали график контактов в "нормандском формате" входе телефонных переговоров.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России. 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Меркель Обама Германия Путин Франция
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