Обама и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и призвали стороны выполнять "Минск"

Обама выразил решительную поддержку продолжающимся усилиям "нормандской группы".

Оба лидера призвали стороны продолжать уважать соглашение о прекращении огня bundeskanzlerin.de

Президент США Барак Обама провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель , в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, об этом сообщает пресс-служба Белого дома

"Что касается Украины, президент Обама выразил решительную поддержку продолжающимся усилиям Нормандской группы, во главе с Германией и Францией, которые помогут определить дальнейшие шаги для быстрого и полного осуществления Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Оба лидера призвали стороны продолжать уважать соглашение о прекращении огня, чтобы "начать разведение сил вдоль линии соприкосновения как можно быстрее, и предоставить международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта".

Накануне Путин и Меркель согласовали график контактов в "нормандском формате" входе телефонных переговоров.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата"переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.