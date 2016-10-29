Нынешний закон о заочном осуждении прописан специально для того, чтобы фигуранты избежали наказания - Горбатюк

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Он объяснил, что по этому закону, если дело разваливается в суде, можно только либо закрыть его, либо вынести оправдательный приговор.

Горбатюк раскритиковал закон о заочном осуждении paulmhill / Depositphotos

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк выступает за внесение изменений в закон о заочном осуждении, ведь в нынешнем его виде он будто умышленно прописан для того, чтобы фигуранты имели существенные юридические зацепки для избежания наказания.Об этом он заявил в интервью ZN.UA "Я выступаю против применения нынешнего закона, которым сейчас регулируется специальное (заочное. —) судопроизводство. Еще 3 августа этого года я написал докладную записку генпрокурору, предварительно проанализировав это законодательство и получив по нему выводы профессиональных учреждений и организаций. Хотя, ради справедливости, следует отметить, что и среди ученых нет единого понимания проблемы. В докладной я изложил все недостатки этого закона, которые, по моему мнению, могут привести либо к оправдательным приговорам в делах в украинских судах, либо к отмене вероятных приговоров наших судебных инстанций Европейским судом, с выплатой компенсации фигурантам. И это с учетом того, что действующим УПК Украины не предусмотрено возвращение дел на дорасследование после того, как они уже направлены в суд", - подчеркнул Горбатюк.

"То есть если дело разваливается в суде, можно только либо закрыть его, либо вынести оправдательный приговор, и дополнительные доказательства в нем собирать нельзя", - считает прокурор.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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