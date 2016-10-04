Нуланд полетит в Москву обсуждать ситуацию в Донбассе

Представитель Госдепа США обсудит с российской стороной проблемы реализации Минских соглашений.

Нуланд готовится к визиту в Москву Правительственный портал

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посетит Москву, чтобы обсудить с высшими должностными лицами РФ ситуацию на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, перед визитом в Москву, 4 октября Нуланд посетит Брюссель, где при поддержке немецкого Фонда Маршалла с речью о трансатлантических взаимоотношениях выступит госсекретарь США Джон Керри.

Отмечается, что в Москве представитель Госдепа затронет проблемы имплементации Минских соглашений, в поддержку усилий стран "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Напомним, 22 июня Виктория Нуланд прибыла в Киев, для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе – приоритетных реформ и выполнения Минских договореностей.

Ранее Нуланд заявляла о том, что выборы в Донбассе не будут признаны без выполнения Минских соглашений.