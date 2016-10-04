Нуланд полетит в Москву обсуждать ситуацию в Донбассе

Представитель Госдепа США обсудит с российской стороной проблемы реализации Минских соглашений.
Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, перед визитом в Москву, 4 октября Нуланд посетит Брюссель, где при поддержке немецкого Фонда Маршалла с речью о трансатлантических взаимоотношениях выступит госсекретарь США Джон Керри.
Отмечается, что в Москве представитель Госдепа затронет проблемы имплементации Минских соглашений, в поддержку усилий стран "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Напомним, 22 июня Виктория Нуланд прибыла в Киев, для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе – приоритетных реформ и выполнения Минских договореностей.
Ранее Нуланд заявляла о том, что выборы в Донбассе не будут признаны без выполнения Минских соглашений.ZN.UA