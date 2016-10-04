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Нуланд полетит в Москву обсуждать ситуацию в Донбассе

4 октября в 11:48

Представитель Госдепа США обсудит с российской стороной проблемы реализации Минских соглашений.

Виктория Нуланд
Нуланд готовится к визиту в Москву
Правительственный портал
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посетит Москву, чтобы обсудить с высшими должностными лицами РФ ситуацию на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, перед визитом в Москву, 4 октября  Нуланд посетит Брюссель, где при поддержке немецкого Фонда Маршалла с речью о трансатлантических взаимоотношениях выступит госсекретарь США Джон Керри.

Отмечается, что в Москве представитель Госдепа затронет проблемы имплементации Минских соглашений, в поддержку усилий стран "нормандского" формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Напомним, 22 июня Виктория Нуланд прибыла в Киев, для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе – приоритетных реформ и выполнения Минских договореностей.

Ранее Нуланд заявляла о том, что выборы в Донбассе не будут признаны без выполнения Минских соглашений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нуланд Москва Минск
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