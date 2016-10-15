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Новым замглавы АП стал генерал-лейтенант Кондратюк

15 октября в 20:00

Порошенко назначил заместителем главы Администрации президента стал экс-глава армейской разведки и контрразведки СБУ.

Валерий Кондратюк
Порошенко нашел замену погибшему замглаве АП Таранову
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на должность заместителя главы Администрации президента.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича заместителем главы администрации президента Украины", – сказано в указе №465/2016 от 15 октября 2016 года, обнародованном на сайте главы государства.

Валерий Кондратюк родился 1 января 1970 года. С марта 2014 по июль 2015 года он был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, затем возглавил ГУР Минобороны.

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Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кондратюк АП Киев Порошенко Райнин
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