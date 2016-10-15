Новым замглавы АП стал генерал-лейтенант Кондратюк

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Порошенко назначил заместителем главы Администрации президента стал экс-глава армейской разведки и контрразведки СБУ.

Порошенко нашел замену погибшему замглаве АП Таранову Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на должность заместителя главы Администрации президента.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича заместителем главы администрации президента Украины", – сказано в указе №465/2016 от 15 октября 2016 года, обнародованном на сайте главы государства.

Валерий Кондратюк родился 1 января 1970 года. С марта 2014 по июль 2015 года он был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, затем возглавил ГУР Минобороны.

Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.