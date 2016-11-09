Новинскому официально сообщили о представлении о лишении неприкосновенности

У депутата есть пять дней для предоставления ответа в регламентный комитет Рады.

Новинский подготовит ответ на представление Генпрокуратуры УНИАН

Народный депутат от "Оппозиционного блока"в среду, 9 ноября, ознакомился с уведомлением о представлении Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности.

"Сегодня в аппарате Верховной Рады я наконец-то получил уведомление о том, что в мой адрес поступило представление Генпрокуратуры о снятии с меня депутатской неприкосновенности. У меня есть 5 дней с момента получения этого документа, чтобы подготовить ответ на него и предоставить в регламентный комитет парламента", – цитирует депутата пресс-служба партии.

Накануне Новинский вернулся из Греции, куда он вылетел после того, как стало известно о намерениях ГПУ направить в парламент представление о лишении его депутатского иммунитета.

Напомним, 3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности.

В тот же день Вадим Новинский заявил, что 4 ноября планирует лететь в Грецию, но пообещал вернуться в Украину в понедельник, 7 ноября

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как известно, во время Революции Достоинства Владимир Новинский пытался убедить экс-президента Виктора Януковича не применять силу против участников Евромайдана, а также организовывал его встречи с оппозиционными политиками, в том числе, с лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.