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Новинского включили в состав украинской делегации в ПАСЕ

22 декабря в 23:15

Место Залищук в делегации по квоте БПП занял Усов.

Вадим Новинский
"Оппоблок" подстраховал лишенного депутатской неприкосновенности Новинского
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народных депутатов Константина Усова ("Блок Петра Порошенко") и Вадима Новинского ("Оппозиционный блок") включили в состав украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Как сообщил член парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, Новинский заменил в делегации своего коллегу по фракции  Дмитрия Шпенова, а Усов – отозванную ранее из делегации Светлану Залищук.

Народный депутат от "Народного фронта", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец в эфире "5 канала" в четверг, 22 декабря, заявил, что включение Новинского в состав делегации ПАСЕ предоставляет лишенному неприкосновенности депутату дополнительные инструменты защиты в рамках уголовного дела против него.

"На период работы сессии или комитетов ПАСЕ делегаты не могут быть задержаны или арестованы. Это норма действует, чтобы у депутатов была возможность не бояться политических преследований", – пояснил Емец, добавив, что делегация Верховной Рады формирется из представителей всех фракций, представленных в украинском парламенте.

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Напомним, в ноябре фракція БПП отозвала Мустафу Найема и Светлану Залищук из международных делегаций Верховной Рады в святи с их членством в партии "Демальянс".

В четверг, 8 декабря, заслушав доклад генпрокурора Украины Юрия Луценко, Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

Перед голосованием парламентариев генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении заявил, что на данный момент на Новинского есть одно подозрение, но вручить его депутату невозможно из-за неприкосновенности.

6 декабря регламентный комитет отказался признать представление ГПУ на Новинского законным, мотивированным и обоснованным. В то же время комитет отметил, что представление инициировано и подано надлежащим образом.

По материалам: ZN.UA , 5 канал ,
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Тэги ПАСЕ Новинский Оппоблок БПП Залищук Усов
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1 комментарий
  • Микола Іванчук Сегодня, 00:13 Якщо Новінський ворог України в комітеті ПАСЕ то для чого нам СБУ Порошенко Рада іт д.? Як можна навіть подумати про таке?Оцю вош тільки знищити будь як. Ответить Цитировать Пожаловаться
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