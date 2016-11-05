Новинского могут объявить в розыск Интерпола

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Если Новинский не вернется в Украину, ГПУ обратится в Интерпол.

Луценко отметил, что Новинский участвовал во всех следственных действиях Оппозиционный блок

Объявление народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в международный розыск Интерпола возможно в случае если он не вернется на территорию Украины после снятия с него депутатской неприкосновенности, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это не будет дело, которое растянется на долгое время… Если Новинский будет прятаться? Будем действовать согласно действующему законодательству - обращаться в Интерпол. В случае отказа - ждать 6 месяцев и осуждаем по другому действующему в Украине законодательству", - заявил Луценко в эфире канала "112".

Он добавил, что Новинскому будет обеспечена защита в судах, а ГПУ требует только снять с него депутатскую неприкосновенность, чтобы проанализировать его телефонные звонки, завершить следственные действия и передать дело в суд.

Луценко подчеркнул, что все должно решится в течение двух недель.

"Законодательство предусматривает представление в Верховную Раду и далее процедуру более 20 дней, когда субъект этого представления должен дать объяснение, прибыть на комитет, и тому подобное. Поэтому, к сожалению, действующее законодательство делает возможным отъезд народного депутата в любой из этих 20 дней...Я лично считаю, что господин Новинский будет в Украине", - сказал генпрокурор.

Луценко также отметил, что Новинский участвовал во всех следственных действиях.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как известно, во время Революции Достоинства Владимир Новинский пытался убедить экс-президента Виктора Януковича не применять силу против участников Евромайдана, а также организовывал его встречи с оппозиционными политиками, в том числе, с лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.

В то же время, ГПУ не располагает доказательствами причастности экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина и городского головы Геннадия Кернеса к избиению активистов Евромайдана в Харькове 1 марта 2014 года. Председатель Департаманта спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что у следствия есть факты о причастности Добкина и Кернеса к организации "Антимайдана", однако в прокуратуре не нашли в этих действиях состава преступления.