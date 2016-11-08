Депутат от "Оппоблока" считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным.

Новинский вернулся в Украину из Греции Оппозиционный блок

Депутат Верховной Рады Украины, которого Генпрокуратура хочет лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности, вернулся в Украину из Греции.

Как сообщает "Украинская правда", парламентарий заявил журналистам, встретившим его в аэропорту "Борисполь", что собирается посещать заседания Верховной Рады и вести депутатскую деятельность.

Он также заявил, что считает уголовное производство, открытое против него ГПУ, политическим преследованием. По словам Новинского, в день рассмотрения его вопроса Радой, он будет находиться в сессионном зале и голосовать за представление ГПУ, "чтобы добиться правды".

Напомним, 3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности.

В тот же день Вадим Новинский заявил, что 4 ноября планирует лететь в Грецию, но пообещал вернуться в Украину в понедельник, 7 ноября

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как известно, во время Революции Достоинства Владимир Новинский пытался убедить экс-президента Виктора Януковича не применять силу против участников Евромайдана, а также организовывал его встречи с оппозиционными политиками, в том числе, с лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.