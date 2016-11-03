Новинский летит в Грецию и "обещает вернуться в Украину"

По словам народного депутата, он планирует посетить священную гору Афон.

Новинский пообещал вернуться в Украину в понедельник, 7 ноября Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что завтра планирует лететь в Грецию.

"Никуда из страны не выезжал, не выезжаю и уезжать не собираюсь. Единственное, могу сказать сразу, объявляю об этом публично, у меня была запланирована завтра поездка на Афон. Там сейчас находится Блаженнейший митрополит Онуфрий... Возвращаюсь оттуда в Украину, скорее всего, в понедельник", - сказал Новинский, сообщает УНН.

Он добавил, что никогда за депутатской неприкосновенностью не прятался и ходил на все вызовы следователя, участвовал во всех следственных мероприятиях и полностью сотрудничал со следствием.

Сегодня, 3 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, что ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью.

Напомним, в июне полиция внесла сведения в журнал единого учета и начала проверку обстоятельств конфликта народного депутата Вадима Новинского (фракция "Оппозиционный блок") с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром Драбинко УПЦ Московского патриархата.