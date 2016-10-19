Норвегия осудила российскую агрессию в Донбассе и оккупацию Крыма

Порошенко поблагодарил премьера Норвегии за поддержку территориальной целостности Украины.

Порошенко подписал декларацию с Норвегией Пресс-служба Президента Украины

Норвегия осудила российскую агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма, а также подтвердила свою позицию по сохранению санкций в отношении РФ, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам визита в Норвегию главы украинского государства.

Позиция норвежкой стороны выражена в подписанной во вторник, 18 октября, Совместной декларации о партнерстве между Украиной и Королевством Норвегия.

"Такая четкая позиция вашего государства для нас сегодня очень важна. Убежден, что она станет примером и для государств-членов ЕС, которые признают Россию государством-агрессором", - сказал Петр Порошенко на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Солберг.

Она подтвердила принципиальную позицию Норвегии по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. А Порошенко сообщил об инициативе Украины по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о состоянии с правами человека в АР Крым и получил заверения в ее поддержке.

Напомним, 12 октября Владимир Путин сообщил, что российская власть защищает "русскоязычное население" в Донецкой и Луганской областях Украины. "Когда мы вынуждены, хочу подчеркнуть это, вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введение санкций", - сказал он.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.