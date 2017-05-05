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Нормандский формат продолжит работу, несмотря на паузу на высшем уровне – Кулеба

5 мая в 00:29

Приостановка контактов глав государств четверки связана с выборами президента Франции.

нормандская четверка
Консультации в "нормандском формате" продолжаются
tvc.ru
Переговоры в "нормандском формате" будут проводиться этим летом, несмотря на паузу в контактах между лидерами Украины, Франции, Германии и России, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжатся", – сказал дипломат в эфире "5 канала" вечером в четверг, 4 мая.

По его словам,  приостановка контактов глав государств "нормандской четверки" связана с выборами президента Франции.

"Нормандский формат" продолжит функционировать, потому что это довольно многоуровневый механизм, и контакты будут поддерживаться", – подчеркнул Кулеба.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла  без участия России.

По материалам: 5 канал
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Тэги нормандский формат нормандская четверка Украина Германия Франция РФ
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