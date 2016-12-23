Нормандский формат не очень эффективен, но другого нет – Путин

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Путин также решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины.

Путин заявил, что нормандский формат «не демонстрирует эффективности»

Президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат "не демонстрирует эффективности", но альтернативы ему нет.

"Я считаю, что работа в этом формате должны быть продолжена. Если утратим этот инструмент, то работа будет деградирована", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Также Путин решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины. "Я вообще считаю что визы – это анахронизм второй мировой войны. И безвиз для украинцев это будет свидетельством движения в правильном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".