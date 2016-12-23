Нормандский формат не очень эффективен, но другого нет – Путин

Путин также решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины.
"Я считаю, что работа в этом формате должны быть продолжена. Если утратим этот инструмент, то работа будет деградирована", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Также Путин решил выразить поддержку безвизовому режиму для граждан Украины. "Я вообще считаю что визы – это анахронизм второй мировой войны. И безвиз для украинцев это будет свидетельством движения в правильном направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".ZN.UA