"Нормандская четверка" соберется в Минске 29 ноября

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На встрече планируют обсудить проделанную работу с момента прошлой встречи в Берлине.

Встреча глав МИД стран состоится 29 ноября kremlin.ru

Министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины встретятся в Минске на следующей неделе в рамках нормандского формата, чтобы обсудить планы по реализации соглашения о прекращении огня в Донбассе, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Александр Джорджини.



"Встреча в Минске позволит нам обсудить то, что было сделано и что не было после октябрьской встречи в Берлине", сказал он в пятницу, 25 ноября, передает Reuters.

Джорджини также отметил, что встреча состоится 29 ноября.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.