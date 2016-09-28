"Нормандская четверка" обсудит выполнение Минских соглашений, о смягчении санкций речи не будет – СМИ

Санкции против РФ остаются привязанными к выполнению "Минска" и никакого запасного плана нет.

На встрече лидеров стран "" - Германии, Франции, Украины и РФ не будут обсуждать вопрос санкций, будут говорить только об имплементации Минских соглашений, об этом сказал представитель МИД Германии журналистам в Берлине, передает "Европейская правда".

Собеседник отметил, что санкции остаются привязанными к выполнению "Минска" и никакого запасного плана нет. Также он не подтвердил, но и не опроверг информацию, что встреча состоится в начале октября, как об этом сообщали СМИ.

"Нет плана "Б". Проблема "Минска" в том, украинцы не готовы к политическим шагам пока нет прогресса в безопасности, а РФ – наоборот, требует сначала выборов. И мы пытаемся работать с обеими сторонами. Мы сейчас пытаемся согласовать все спорные вопросы на уровне рабочих групп. Только в случае прогресса есть смысл собирать встречу на высшем уровне", - сказал он.

Кроме того, собеседник подчеркнул, что сейчас идет работа над созданием "дорожной карты" для обеспечения необходимых условий безопасности, чтобы можно было провести выборы и отправить туда наблюдателей.

"Санкции привязаны к "Минску", но для полного выполнения нужно много усилий. Если будет определенный прогресс, мы должны дать европейский сигнал, что готовы начать дискуссию относительно постепенного смягчения. Но "Минск" не выполняется, поэтому сейчас не о чем дискутировать", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата" переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.