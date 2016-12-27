Несостоявшийся посол России в Украине заменит убитого в Турции дипломата Карлова – СМИ

Назначение вероятно состоится уже в следующем году.

Послом в Украине Бабич не стал, но может сменить посла, убитого в Турции wikipedia

Послом России в Турции, вместоможет стать Михаил Бабич, которого РФ летом этого года пыталась назначить своим послом в Украине.

Назначение может произойти уже в 2017 году, сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на 2 своих источника, близких к Кремлю. Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о назначении Бабича не подтвердил, однако и не опроверг. "Первый раз слышу", - сказал он.

"Еще летом он (Бабич – ред.) претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ. Украинская сторона мотивировала это отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично", - сообщает "Дождь".

Напомним, 28 июля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Зурабова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, которые он выполнял с 5 августа 2009 года. Временным поверенным в делах РФ в Украине назначен Сергей Торопов. Комитет Госдумы по международным делам 29 июля поддержал кандидатуру Михаила Бабича на пост нового посла РФ в Украине. Бачич - бывший служащий КГБ, ФСБ и ВДВ, а ныне полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Сегодня дипломатические отношения между Украиной и РФ находятся на уровне временных поверенных в делах. При этом украинская сторона продолжает настаивать на том, что Киев не собирается идти на полный разрыв дипотношений с Россией. Однако указывает на то, что в текущих условиях агрессии РФ в Крыму и Донбассе Киев не будет даже обсуждать назначение нового посла РФ. И речь идет "не о кандидатурах", а в целом "в контексте российской агрессии".

Напомним, на открытии художественной выставки в Анкаре в понедельник, 19 декабря, 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.