Нефть дорожает на данных Минэнерго США о запасах в стране

Brent росла до 53,14 доллара за баррель.

В США фиксируют сокращение запасов "черного золота" bloomberg.com

Мировыев четверг, 20 апреля, растут на данных статистики Министерства энергетики США о сокращении запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:19 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,40% - до 53,14 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,31% - до 51,01 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, снизились на один миллион баррелей, или на 0,2% - до 532,3 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали болем существенное снижение показателя - на 1,47 млн баррелей, или на 0,28% - до 531,93 млн баррелей.

Удорожанию нефти препятствовали данные Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в стране. Индикатор вырос на 1,5 млн баррелей, или на 0,7% - до 237,7 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на два миллиона баррелей. По данным экспертов, рост запасов бензина нетипичен для данного сезона.

"В США сейчас начался период, когда запасы снижаются, поэтому неожиданное несоответствие данных по запасам бензина оказало сильное давление на нефтяные цены", - цитирует агентство "Рейтер" мнение аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods).

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.