Назначен новый глава Одесской ОГА

Порошенко официально назначил новым губернатором победившего в конкурсе директора полиграфкомбината "Украина" Максима Степанова.

Максим Степанов назначен главой Одесской ОГА gazeta.zn.ua

Максим Степанов назначен главой Одесской областной государственной администрации.

"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА.

"Уверен, решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, человека, который прошел конкурс - это правильное решение", - позже написал он на своей странице в Twitter .

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Максим Степанов с 2011 год руководит полиграфкомбинатом "Украина", который специализируется на печати биометрических паспортов, водительских удостоверений и других документов. С 2007 по 2010 был заместителем главы Одесской ОГА Николая Сердюка.

20 декабря Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы огласило результаты конкурса на должность главы Одесской ОГА, согласно которым Степанов показал наивысший результат среди участников конкурса, набрав 14,4 балла. Второе место занял городской голова Балты Сергей Мазур с 8,84 балла, которого назначили резервным кандидатом.

Напомним, 9 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Михеила Саакашвили с должности председателя Одесской областной государственной администрации, а 30 ноября – объявил конкурс на замещение этой должности. После увольнения Саакашвили обязанности главы ОГА временно исполняла его заместитель Соломия Бобровская.