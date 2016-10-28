Найем в е-декларации указал зарплату депутата и 53 тысячи гривень от фонда Пинчука

За прошлый год у Найема было пять источников дохода.

Основным доходом Найема в 2015 году была зарплата депутата Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Мустафа Найем в е-декларации за 2015 год указал такие доходы, как зарплата от законотворческой и преподавательсткой деятельности, а также зафиксировал наличие прав соственности на часть квартиры и на торговую марку своего имени.

Согласно информации в Едином госреестре деклараций, Найем с 1995 года владеет частью в 20% от квартиры в Киеве общей площадью 63,35 м2.

Также на депутата зарегистрирована торговая марка "Найем Мустафа" на украинском, русском и латиницей.

За прошлый год у Найема было пять источников дохода. Среди них наиболее сузщественный - зарплата народного депутата - 72 тыс. грн. Кроме того, бывший журналист получил 39 тыс. грн за работу в качестве преподавателя в Католическом университете и еще 21 тыс. грн - в академии МВД. Еще 53 тыс. грн от фонда Виктора Пинчука в декларации Найема значатся в графе "Прочее: выплаты или возмещения творческими союзами". Также депутат получил в 2015 году роялти на сумму 1197 грн.

Задекларированная наличность Найема составляет $ 6 тыс. и 10 тыс. евро.