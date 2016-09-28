Найем разъяснил предложенные изменения в систему электронного декларирования

Парламентарий заверил, что в пунктах о членах семьи законопроект не сужает, расширяет это определение.

Найем считает, что Соболеву не удалось разобраться в новом законопроекте об изменениях в систему электронного декларирования Блок Петра Порошенко

После того как народный депутат от "Объединения "Самопомич" Егор Соболев заявил, что новыйпарламентарий Мустафа Найем решил разъяснить предложения, изложенные в документе, авторами которого являются он и ряд его коллег.

"Мне очень жаль, что мой коллега Егор Соболев не сумел разобраться и своим непрофессиональным комментарием ввел в заблуждение большое количество наших общих единомышленников. Мы действительно говорили с ним об этих изменениях, поскольку мне важно его мнение; но, при всем искреннем уважении, я не считаю его суждения последней инстанцией истины касательно юридических вопросов", - написал Найем на своей странице в Facebook.

Депутат объяснил, что в пунктах о членах семьи законопроект не сужает, расширяет определение "член семьи". "К уже существующей норме про 31 декабря было добавлено (!) еще и альтернативное основание для определения члена семьи о совместном проживании с декларантом большую часть года, даже если лица не проживают вместе по состоянию на последний день года. Таким образом, под новое определение попадут ОБЕ категории: И те, с кем декларант совместно проживал на конец года, И те, с кем он проживал большую часть года. Это измерение расширяет объем декларирования и сужает возможности для злоупотреблений", - заверил Найем.

Касательно средств одолженных другим лицам депутат сообщил, что это техническая правка. "Дело в том, что требование об указании "средств одолженных третьим лицам" приводится в законе дважды в рамках одной и той же статьи: в п. 8 и п. 9 ст. 46. Предложенным законопроектом предлагается лишь исправить эту ошибку и изъять одно из этих упоминаний. А именно из пункта 9 ст. 46 закона убираются слова "позичені іншим особам кошти", поскольку он касается финансовых обязательств декларанта. (Заем средств другому лицу не является финансовым обязательством декларанта, а является обязательством третьего лица перед декларантом)", - пишет депутат.

По его словам, при этом норма о необходимости указания "средств, одолженных третьим лицам" остается в п. 8 этой же статьи, где речь идет о денежных активах декларанта. "То есть, если декларант занял кому средства, то это считается его активом в понимании закона о предотвращении коррупции. Соответственно, этой нормой объем декларирование не сужается. Это всего лишь техническая правка, призванная исправить ошибку в законе", - заявил депутат.

В комментариях к посту советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко написал: "Мустафа, читал твой Закон и не до конца понял, кто будет высчитывать сколько дней в году мужчина и женщина жили 180 дней? Бабушки у подъезда ? Соседи? Или это опять будет на доверии?". Кроме того Геращенко спросил, почему НАПК, избранный по честной, прозрачной процедуре не может сам внести изменения в свои нормативные изменения относительно количества дней совместного проживания ? "Ведь это гораздо проще и разумнее, чем пытаться провести спорные поправки к Закону через наэлектризованную Раду. Вы кстати как авторы идеи ее проговаривали с членами НАПК?", - подчеркнул он.

Как накануне заявил Соболев, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволяет в последний момент сделать огромную дыру в электронном декларировании. В частности, обеспокоенность у депутата вызвало предложение необязательности декларирования заемных средств, а также об определении круга близких лиц декларанта.

"Добавляется требование проживать с ними 183 дня в год. Это откровенное мошенничество, которое ставит невыполнимое требование перед детективами НАБУ, которые должны доказывать факты незаконного обогащения семей клептократов, где очень часто все "переписывают" на жен", – возмутился Соболев. Он также призвал соавторов законопроекта отозвать его.

Ранее в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".