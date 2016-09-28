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Найем разъяснил предложенные изменения в систему электронного декларирования

28 сентября в 09:55

Парламентарий заверил, что в пунктах о членах семьи законопроект не сужает, расширяет это определение.

Мустафа Найем
Найем считает, что Соболеву не удалось разобраться в новом законопроекте об изменениях в систему электронного декларирования
Блок Петра Порошенко
После того как народный депутат от "Объединения "Самопомич" Егор Соболев заявил, что новый законопроект угрожает системе электронного декларирования парламентарий Мустафа Найем решил разъяснить предложения, изложенные в документе, авторами которого являются он и ряд его коллег. 

"Мне очень жаль, что мой коллега Егор Соболев не сумел разобраться и своим непрофессиональным комментарием ввел в заблуждение большое количество наших общих единомышленников. Мы действительно говорили с ним об этих изменениях, поскольку мне важно его мнение; но, при всем искреннем уважении, я не считаю его суждения последней инстанцией истины касательно юридических вопросов", - написал Найем на своей странице в Facebook. 

Депутат объяснил, что в пунктах о членах семьи законопроект не сужает, расширяет определение "член семьи". "К уже существующей норме про 31 декабря было добавлено (!) еще и альтернативное основание для определения члена семьи о совместном проживании с декларантом большую часть года, даже если лица не проживают вместе по состоянию на последний день года. Таким образом, под новое определение попадут ОБЕ категории: И те, с кем декларант совместно проживал на конец года, И те, с кем он проживал большую часть года. Это измерение расширяет объем декларирования и сужает возможности для злоупотреблений", - заверил Найем.

Касательно средств одолженных другим лицам депутат сообщил, что это техническая правка. "Дело в том, что требование об указании "средств одолженных третьим лицам" приводится в законе дважды в рамках одной и той же статьи: в п. 8 и п. 9 ст. 46. Предложенным законопроектом предлагается лишь исправить эту ошибку и изъять одно из этих упоминаний. А именно из пункта 9 ст. 46 закона убираются слова "позичені іншим особам кошти", поскольку он касается финансовых обязательств декларанта. (Заем средств другому лицу не является финансовым обязательством декларанта, а является обязательством третьего лица перед декларантом)", - пишет депутат.

По его словам, при этом норма о необходимости указания "средств, одолженных третьим лицам" остается в п. 8 этой же статьи, где речь идет о денежных активах декларанта. "То есть, если декларант занял кому средства, то это считается его активом в понимании закона о предотвращении коррупции. Соответственно, этой нормой объем декларирование не сужается. Это всего лишь техническая правка, призванная исправить ошибку в законе", - заявил депутат.

В комментариях к посту советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко написал: "Мустафа, читал твой Закон и не до конца понял, кто будет высчитывать сколько дней в году мужчина и женщина жили 180 дней? Бабушки у подъезда ? Соседи? Или это опять будет на доверии?". Кроме того Геращенко спросил, почему НАПК, избранный по честной, прозрачной процедуре не может сам внести изменения в свои нормативные изменения относительно количества дней совместного проживания ? "Ведь это гораздо проще и разумнее, чем пытаться провести спорные поправки к Закону через наэлектризованную Раду. Вы кстати как авторы идеи ее проговаривали с членами НАПК?", - подчеркнул он.

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Как накануне заявил Соболев, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволяет в последний момент сделать огромную дыру в электронном декларировании. В частности, обеспокоенность у депутата вызвало предложение необязательности декларирования заемных средств, а также об определении круга близких лиц декларанта.

"Добавляется требование проживать с ними 183 дня в год. Это откровенное мошенничество, которое ставит невыполнимое требование перед детективами НАБУ, которые должны доказывать факты незаконного обогащения семей клептократов, где очень часто все "переписывают" на жен", – возмутился Соболев. Он также призвал соавторов законопроекта отозвать его.

Ранее в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Тэги Найем Соболев законопроект
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